Bouffier mit 92,6 Prozent als CDU-Landeschef wiedergewählt

Seit zehn Jahren steht Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze von Hessens CDU. Auf dem Landesparteitag in Willingen tritt er erneut zur Wahl an. Das Ergebnis ist eine kleine Überraschung.

Von dpa