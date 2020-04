Bouffier: «Mit unseren Maßnahmen auf dem richtigen Weg»

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat den Hessen in der Corona-Krise Mut gemacht. «Unser Alltag steht in der Corona-Krise Kopf. Ich weiß, wie schwierig und belastend das für viele ist», versicherte der Regierungschef am Donnerstag in Wiesbaden. «Deshalb ist es mir wichtig, Ihnen auf diesem Weg Mut zu machen», erklärte Bouffier in einer Videobotschaft anlässlich der Osterfeiertage. «Wir sind mit unseren Maßnahmen auf dem richtigen Weg. Das zeigt unter anderem die Entwicklung der Fallzahlen.»

Trotzdem sei es nach wie vor wichtig, die Ausbreitung des Virus noch weiter zu reduzieren, mahnte der Ministerpräsident. Deshalb sei es auch nötig, die Einschränkungen mindestens bis zum Ende der Osterferien aufrecht zu erhalten. «Nur wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen und unsere persönlichen Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränken, gelingt es uns, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.»