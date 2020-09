Bouffier stellt sich zur Wiederwahl als CDU-Landeschef

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) spricht im Landtag. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Willingen - Auf einem Parteitag im nordhessischen Willingen will sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier heute zum sechsten Mal zum CDU-Landesvorsitzenden wählen lassen. Für das Treffen der 352 Delegierten gelten strenge Corona-Regeln. Neben der turnusmäßigen Wiederwahl des Landesvorstandes steht unter anderem eine Satzungsänderung auf dem Programm, die künftig Parteitage mit reduzierter Delegiertenzahl ermöglichen soll.

Ebenfalls in Willingen war Bouffier im Juni 2010 zum Nachfolger von Roland Koch an die Spitze der hessischen CDU gewählt worden. Wenige Wochen später folgte er ihm auch im Amt des Ministerpräsidenten. Auf dem Parteitag vor zehn Jahren hatte Bouffier nach offiziellen Angaben 96 Prozent der Stimmen bekommen, bei seiner letzten Wiederwahl 2018 auf einem Parteitag in Wiesbaden waren es 98,5 Prozent der Stimmen.