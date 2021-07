Bouffier und Al-Wazir: Schwarz-Grün zuverlässig

Ministerpräsident Volker Bouffier (l) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Hessens Regierungsspitze hat zur Halbzeit der Legislaturperiode eine positive Bilanz der bisherigen Arbeit gezogen. Die schwarz-grüne Koalition habe sich auch unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie mehr als bewährt, sagten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden. «Das ist eine Regierung des Erfolgs und Vertrauens», betonte Bouffier. «Die Bevölkerung in Hessen kann sich auf uns verlassen.»

Anspruch des Koalitionspartners sei nicht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, erklärte Vize-Regierungschef Al-Wazir. Es gehe Christdemokraten und Grünen darum, nach vorne gerichtete, kreative Lösungen zusammen zu finden.

CDU und Grüne regieren in Hessen seit Anfang 2014. Nach der darauffolgenden Landtagswahl kam es zu einer Neuauflage des Bündnisses; allerdings nur mit einer Stimme Mehrheit. Am 18. Januar 2019 war Bouffier erneut ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt worden. Die nächste Landtagswahl in Hessen ist voraussichtlich im Herbst 2023.

