Bouffier verteidigt Präsenzunterricht

WIESBADEN - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat das Festhalten am Präsenzunterricht in den Schulen trotz hoher Corona-Infektionszahlen mit Nachdruck verteidigt. In den Schulen gebe es klare Regelungen für Kontakte, sagte der CDU-Politiker nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts am Donnerstag. Wenn die Kinder nicht in die Schule gingen, sei dies nicht gewährleistet. „Wenn die alle draußen sind, wird es nur schlimmer“, meinte Bouffier.

Statistisch sei erwiesen, dass es in den Ferien die höchste Zahl von Neuinfektionen bei Schülern gegeben habe. Unterricht, der jetzt ausfalle, lasse sich nicht mehr nachholen. Das würde vor allem Kinder treffen, deren Eltern sie nicht unterstützen könnten.

In Hessen befänden sich weniger als zwei Prozent der Schüler und Lehrer in Quarantäne. Nur 0,1 Prozent der Schüler und 0,3 Prozent der Lehrer seien mit Corona infiziert. „Das zeigt, in ganz überwiegenden Teilen läuft der Schulbetrieb normal“, sagte der Regierungschef.

In Hessen seien die Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vom Vortag am Donnerstag in einer Verordnung umgesetzt worden, so Bouffier weiter. So würden an Weihnachten die strikten Kontaktbeschränkungen vorübergehend gelockert. Es dürften sich zehn Menschen ohne Beschränkung auf zwei Hausstände treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt würden. Außerdem könnten Verwandte bei Weihnachtsbesuchen in Hotels übernachten, die ansonsten nur Geschäftsreisende beherbergen dürfen.