Bouffier: Verurteilen Gewalt und Aggression von Putin

Volker Bouffier (CDU) ist im Kongresszentrum auf dem Weg, um eine persönliche Erklärung abzugeben. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Fulda - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich erneut mit scharfen Worten gegen den russischen Angriff auf die Ukraine gewandt. „Wir verurteilen die Gewalt und Aggression von Russlands Präsident Putin gegenüber einer souveränen Ukraine und erklären unsere volle Solidarität mit den Menschen dort und mit den Ukrainern, die bei uns leben und zu Hause sind“, sagte Bouffier beim „Künzeller Treffen“ der hessischen CDU am Freitag in Fulda. Es sei ein Schock, dass im Jahre 2022 mitten in Europa wieder Krieg herrsche. „Mit diesem Angriffskrieg zielt Putin unter Bruch aller Verträge und des Völkerrechts nicht nur auf die Ukraine, sondern auf die Demokratie, auf die Menschenrechte und auf die Selbstbestimmung der Völker“, sagte Bouffier.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-284084/2