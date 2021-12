Bouffier zufrieden mit Corona-Beschlüssen

WIESBADEN - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich nach denzur Corona-Pandemie am Donnerstag zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt. Für Hessen bestehe kein unmittelbarer Handlungsbedarf, sagte er am frühen Abend. Das allermeiste sei für das Land bereits mit der neuen Verordnung beschlossen worden. "Wir haben heute alles in allem aus meiner Sicht eine sehr gute Ministerpräsidentenkonferenz gehabt", sagte Bouffier. Es gebe eine gemeinsame Richtung.