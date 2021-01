Brennender Müllcontainer gefährdet Gebäude: Passant reagiert

Das Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild)

Kassel - Durch den Brand eines Müllcontainers in Kassel hat am frühen Samstagmorgen auch die Fassade eines Gebäudes Feuer gefangen. Dank des raschen Eingreifens eines Passanten, der weitere Container in Sicherheit gebracht habe, sei ein noch größerer Schaden verhindert worden, teilte die Feuerwehr der nordhessischen Stadt mit. Das Feuer hatte demnach bereits auf die Fassade übergegriffen. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Verletzt wurde niemand. Wegen der verbauten Dämmplatten seien umfangreiche Nachlöscharbeiten nötig gewesen. Mit einer Wärmebildkamera wurde zudem die Fassade kontrolliert. Zur Ursache des Brandes ermittele nun die Polizei.