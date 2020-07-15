Mittwoch,
15.07.2020 - 00:00
2 min
Büffeln in den Ferien kommt gut an
Im Homeschooling wegen der Corona-Pandemie haben viele Schüler Unterrichtsstoff verpasst. Den können sie in den Ferien nachholen. Für die Programme haben sich schon 22 000 Schüler angemeldet.
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
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