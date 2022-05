Bundesinnenministerin Faeser besucht Bundeskriminalamt

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich am Montag (10.30 Uhr) im Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden über Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung informieren. Dabei geht es unter anderem um Organisierte Kriminalität, politisch motivierte Kriminalität und Cybercrime. Weiteres wichtiges Thema sei der Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern, teilte das BKA mit. Im Anschluss an den Besuch sind öffentliche Statements von Faeser und BKA-Präsident Holger Münch geplant.

