Bundeswirtschaftsminister Habeck kommt nach Hessen

Robert Habeck kommt zu einer Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt. (© Kay Nietfeld/dpa)

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird an diesem Montag zu einem Treffen mit seinem hessischen Amtskollegen Tarek Al-Wazir (beide Grüne) nach Wiesbaden (10.30 Uhr) kommen. Im Anschluss wollen Habeck und Al-Wazir in Heppenheim die auf dem Gebiet der Windenergie tätige ESM Energie- und Schwingungstechnik Mitsch GmbH besuchen (16.15 Uhr).

In Hessen wurden in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 45 neue Windkraftanlagen genehmigt. Das sind so viele Genehmigungen wie im gesamten Vorjahr und dreimal so viele wie im Jahr 2020. Zur Jahresmitte waren in Hessen 1162 Windkraftanlagen in Betrieb, weitere 57 standen vor der Inbetriebnahme.