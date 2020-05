Bündnis für Ausbildung nimmt Hessens Betriebe in die Pflicht

Eine Auszubildende feilt an einem Werkstück. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Hessens Bündnis für Ausbildung appelliert an die Betriebe im Land, trotz der Corona-Krise weiter Lehrlinge einzustellen. Es solle alles daran gesetzt werden, dass auch das Ausbildungsjahr 2020/21 erfolgreich starten könne, forderten die Bündnis-Teilnehmer in einem der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden vorliegenden Grundsatzpapier. Die Landesregierung sicherte den Unternehmen und Lehrlingen zu, sie auch weiterhin umfassend zu unterstützen.

Die Bündnispartner nannten auch Handlungsempfehlungen, wie die Betriebe trotz der Folgen der Corona-Pandemie und des Lockdowns begonnene Ausbildungsverhältnisse fortsetzen können: Das könne etwa in Teilzeitform oder mit Wechsel in einen anderen Betrieb ermöglicht werden. Auch Kurzarbeit für Lehrlinge sowie Ausbildungsverbünde könnten mögliche Optionen sein, um Ausbildungsplätze zu erhalten.

Das Bündnis wurde 2015 ins Leben gerufen, um die Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Land zu verbessern. Es geht auch darum, Unternehmen zu stärken, die als Ausbildungsbetrieb Verantwortung übernehmen. Neben dem Land sind die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften sowie Kommunen und Kammern vertreten.