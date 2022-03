Bürgermeister von Solms mit großer Mehrheit wiedergewählt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Solms - Der amtierende Bürgermeister von Solms, Frank Inderthal, ist mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Wahl am Sonntag in der mittelhessischen Stadt holte der Sozialdemokrat 91,15 Prozent der Stimmen. Der 49-Jährige war der einzige Kandidat. Es ist für ihn die dritte Amtszeit. Aufgerufen zur Wahl waren etwa 10.000 der rund 13.650 Einwohner von Solms. Die Wahlbeteiligung lag bei 31,63 Prozent. Beim Urnengang vor sechs Jahren hatte Inderthal 84,1 Prozent der Stimmen geholt. Auch damals gab es keine Gegenkandidaten für den Rathauschef.

© dpa-infocom, dpa:220320-99-602489/2