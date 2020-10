Bürgermeisterwahlen mit Abstand und Maske

Ein Umschlag mit Stimmzetteln für eine Briefwahl liegt auf dem Tisch. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Mitten in der Pandemie sind Tausende Hessen am kommenden Sonntag (1. November) zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen - und sollen dabei die Corona-Regeln einhalten. Die Kommunen setzen in den Wahllokalen auf Maßnahmen wie Einbahnstraßen-Systeme, damit Abstände eingehalten werden können, auf Desinfektionsmittel, Maskenpflicht und viele Stifte, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in mehreren Städten und Gemeinden ergeben hat. Wegen der Corona-Krise hatte die Landesregierung im März beschlossen, Bürgermeisterwahlen erst wieder ab 1. November zuzulassen. Gewählt wird am Sonntag in 36 Kommunen.

«Trotz der rapide ansteigenden Infektionszahlen sollen die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme ohne Sorge vor einer Corona-Infektion abgeben können», hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) vor kurzem mitgeteilt. Auch die Wahlhelfer sollten bestmöglich geschützt sein. Für die «Wahlen auf Abstand» stellte das Land den Kommunen laut Innenministerium Corona-Schutzpakete unter anderem mit Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Viele Bürger setzen ihre Kreuzchen aber zu Hause statt im Wahllokal: Einige Kommunen wie Pohlheim (Kreis Gießen) und Reichelsheim (Wetteraukreis) registrierten bereits deutlich mehr Briefwähler als bei der vorangegangenen Bürgermeisterwahl.