Bus und Bahn in Hessen ab sofort wieder ohne 3G-Regel

Allerdings – anders als von der Landesregierung zuletzt dargestellt – nicht für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). In Bus und Bahn bleibt zwar weiter die Maskenpflicht bestehen, die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) ist aber ab sofort außer Kraft gesetzt. Der Grund: Mit Inkrafttreten des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes am vergangenen Sonntag können solche Regelungen nicht mehr angewandt werden.

FFP2- oder OP-Maske im ÖPNV

In Bus und Bahn sowie in Bahnhöfen muss eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske getragen werden. Diese Regel soll auch ab dem 3. April, wenn auch in Hessen die meisten Corona-Beschränkungen fallen, weiterhin Bestand haben. Die Deutsche Bahn hatte die Regelung für ihre Fern- und Regionalzüge bereits am Wochenende, nach rund vier Monaten, offiziell auslaufen lassen. Auch dort gilt seitdem wieder: Maskenpflicht, aber keine Zugangsbeschränkungen mehr (Ausnahme ist die Bordgastronomie). Ebenfalls sind hier OP- sowie FFP2-Masken zugelassen.

Die Corona-Zugangsbeschränkungen für andere Bereiche, wie Gastronomie oder bei Großveranstaltungen, bleiben in Hessen bis zum 2. April bestehen.