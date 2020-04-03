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Freitag, 03.04.2020 - 00:00
3 min

Bußgelder bis zu 5000 Euro

Am Wochenende könnte das Frühlingswetter nach draußen locken. Doch die Kontaktbeschränkungen gelten weiter. Von Freitag an werden Verstöße mit Bußgeldern geahndet.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Mitarbeiterinnen eines lokalen Ordnungsamtes fordern einen Mann auf, sein Sonnenbad abzubrechen. Aufgrund des Coranavirus ist es verboten, sich länger in Parks und Grünanlagen aufzuhalten, ohne sich zu bewegen. Foto: dpa

Mitarbeiterinnen eines lokalen Ordnungsamtes fordern einen Mann auf, sein Sonnenbad abzubrechen. Aufgrund des Coranavirus ist es verboten, sich länger in Parks und Grünanlagen aufzuhalten, ohne sich zu bewegen. (Foto: dpa)

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