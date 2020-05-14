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Donnerstag, 14.05.2020 - 00:00
3 min

„Catan“, das nach Monopoly meistverkaufte Spiel der Welt feiert 25. Geburtstag

„Catan“ ist das zweiterfolgreichste Spiel der Welt. Seine Entwickler sitzen in Südhessen und kümmern sich ständig um die Weiterentwicklung.

Vater Klaus und Sohn Benjamin Teuber mit dem Erfolgsspiel „Catan“. Es ist in 40 Sprachen übersetzt. Foto: Patrick Liste

Vater Klaus und Sohn Benjamin Teuber mit dem Erfolgsspiel „Catan“. Es ist in 40 Sprachen übersetzt. (Foto: Patrick Liste)

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