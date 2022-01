CDU-Aufsteigerin Ines Claus aus Hessen im Interview

Zur Person

Ines Claus ist seit April 2020 Fraktionsvorsitzende der hessischen CDU-Landtagsfraktion. Die 44-jährige Juristin stammt zwar aus dem Ruhrgebiet, lebt aber aktuell mit ihrem Mann und drei Kindern in Trebur.



1998 ist Claus in die CDU eingetreten und ab 2020 kommunalpolitisch aktiv. 2019 ist sie über ein Direktmandat im Wahlkreis Groß-Gerau II erstmals als Abgeordnete in den hessischen Landtag eingezogen. Beim Bundesparteitag im Januar ist sie in das Präsidium gewählt worden.