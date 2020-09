CDU wählt Bouffier erneut zum Parteichef

Volker Bouffier, der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident in Hessen. Foto: Swen Pförtner/dpa (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Willingen - Hessens CDU hat Ministerpräsident Volker Bouffier erneut mit großer Mehrheit zum Parteivorsitzenden gewählt. Auf dem Landesparteitag im nordhessischen Willingen erhielt der 68-Jährige am Samstag 92,6 Prozent der Stimmen. Damit blieb Bouffier deutlich hinter seinem Ergebnis im Jahr 2018 von 98,5 Prozent zurück und fuhr sein bisher niedrigstes Ergebnis bei einer Wahl zum Landesvorsitzenden ein. Enttäuscht zeigte sich der Ministerpräsident nicht: «Nach so vielen Jahren im Amt und in einer sehr schwierigen Zeit ist das ein sehr guter Vertrauensbeweis.»

Willingen ist ein Ort mit Bedeutung für den 68-Jährigen. 2010 war er dort zum ersten Mal zum hessischen Parteichef gewählt worden. Zehn Jahre später - nach einer überstandenen Krebserkrankung - steht Bouffier eigentlich unangefochten an der CDU-Spitze im Land. Das zeigte auch der Parteitag: Es gab keinen Gegenkandidaten und keine kritischen Wortmeldungen.

Neben Bouffier wurden auch seine drei Stellvertreter im Amt bestätigt. Justizministerin Eva Kühne-Hörmann erhielt bei der Abstimmung 83,7 Prozent (2018: 92,7), Europaministerin Lucia Puttrich 78,8 Prozent (2018: 76,7) und Digital-Staatssekretär Patrick Burghardt 81,5 (2018: 88,9). Generalsekretär Manfred Pentz wurde mit 76,2 Prozent im Amt bestätigt (2018: 78,5). Enthaltungen wurden bei den Ergebnissen nicht berücksichtigt.

Der Parteitag war straff organisiert. Es war die erste große Parteiveranstaltung in Hessen während der Corona-Pandemie. «Alle Augen, auch bundesweit, schauen auf uns», sagte Pentz. Daher galten für die 331 anwesenden Delegierten strenge Hygiene-Regeln. Sie waren auf zwei Säle aufgeteilt, die sie während des Parteitags nicht verlassen dürfen. In vielen Situationen galt Maskenpflicht, Redezeiten waren stark begrenzt.

Dass Bouffier hinter seinen Wahlergebnissen bleiben würde, war nicht abzusehen. Stattdessen gab es langen Applaus für seine Rede. Er kündigte an, trotz der Corona-Pandemie in vier Jahren wieder eine schwarze Null im Landeshaushalt zu erreichen. Die Hilfszahlungen und Kredite in der Krise könnten nicht unendlich sein. «Deshalb werden wir ab dem Jahr 2024 - so wie wir das in den letzten Jahren immer gemacht haben - wieder einen Haushalt ohne neue Schulden vorlegen.»

Bouffier verteidigte auch den umstrittenen Ausbau der Autobahn 49, die Kassel und Gießen verbinden soll. Er mahnte, dass der Widerstand gegen das Projekt gewaltfrei und nach Regeln des Rechtsstaats erfolgen müsse. Dass sogenannte Aktivisten in Gießen 200 Autos gezielt mit Farbe beschmierten und Brandanschläge ankündigten, habe nichts mit dem Einsatz für die Umwelt zu tun. «Das ist schlichtweg kriminell.» Die Autobahn sei ein Kernstück der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raumes, sagte Bouffier. Die schwarz-grüne Koalition halte sich an das, was sie vereinbart habe. Für den grünen Koalitionspartner sei das nicht einfach. «Das wissen wir und das respektieren wir», erklärte der Ministerpräsident.

Die hessische CDU erinnerte auf ihrem 115. Landesparteitag auch an die verstorbenen Christdemokraten Walter Lübcke und Thomas Schäfer. «Walter und Thomas waren besondere Menschen, sie waren nicht nur Parteimitglieder, Amtsträger, sie waren für viele von uns echte Freunde», sagte Generalsekretär Pentz. Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war im Juni 2019 vermutlich aus rechtsextremistischen Motiven erschossen worden. Finanzminister Schäfer war im März dieses Jahres unerwartet verstorben.