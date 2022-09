Die Start- und Landebahnen müssen immer wieder saniert werden, wie hier die Südbahn. (Foto: Stefan Rebscher/Fraport)

FRANKFURT - Ab Montag, 3. Oktober um 23 Uhr, ist die Centerbahn am Frankfurter Flughafen außer Betrieb. Grund dafür sind laut einer Pressemitteilung von Fraport Instandhaltungsarbeiten. Die Erneuerung der etwa vier Zentimeter dicken Asphaltschicht sei etwa alle zehn Jahre notwendig. Planmäßig beendet werden sollen die Arbeiten in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober.

Im Zuge des Austauschs des Asphalts sollen rund 80.000 Quadratmeter der Oberfläche erneuert werden, wie Fraport mitteilt. Das entspricht etwa der Größe von zehn Fußballfeldern. Dazu arbeiten 100 Menschen im Mehrschichtbetrieb.

Parallel zu den Arbeiten am Asphalt sollen auch mehr als 130 alte Halogenleuchten der sogenannten Randbefeuerung ausgetauscht werden. Diese sollen durch stromsparende LEDs ersetzt werden.

Für die Zeit der Instandhaltungsarbeiten hat Fraport beim Hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium eine Aussetzung der Lärmpausen angekündigt. Diese betrifft den Westbetrieb, bei dem Starts und Landungen in Richtung Westen stattfinden. „Das hat keine Auswirkungen auf das generelle Nachtflugverbot von 23 bis fünf Uhr, sondern lediglich auf die Nutzung der Start- und Landebahnen in den Randstunden abends von 22 bis 23 Uhr und morgens von fünf bis sechs Uhr“, erklärt Jana Schäfer von der Unternehmenskommunikation von Fraport. Die Lärmpausen können laut Pressemitteilung allerdings nur stattfinden, wenn alle Pisten zur Verfügung stehen, da die Centerbahn in den Randstunden am Morgen und Abend für Starts und Landungen vorgesehen ist.

Nachtruhe verlängert sich zum Teil für eine Stunde

Normalerweise führen die Pausen zur Sperrung einzelner Start- und Landebahnen bei Westbetrieb. Dadurch haben bestimmte Siedlungsbereiche eine Stunde länger Nachtruhe. Da die Aussetzung der Lärmpausen angekündigt wurde, kann es während der Arbeiten dort möglicherweise lauter werden.

Dass die Centerbahn überhaupt außer Betrieb gehen kann, ist laut Fraport deshalb möglich, weil die Sommerreisespitze vorbei ist. Für Fluggäste, die während der Zeit der Arbeiten fliegen, soll es keine Beeinträchtigungen geben. „Generell empfehlen wir unseren Passagieren weiterhin, zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Wir rechnen aber nicht mit Verspätungen oder Einschränkungen durch die vorübergehende Außerbetriebnahme der Centerbahn“, sagt Schäfer dazu.