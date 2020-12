Corona-Ausbruch bei Bewohnern und Mitarbeitern in Pflegeheim

Mundschutzmasken. Foto: Rene Traut/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Rene Traut/dpa/Symbolbild)

Marburg - Nach positiven Corona-Tests bei den meisten Bewohnern und Mitarbeitern eines Altenpflegeheims in Marburg hilft der Kreis Marburg-Biedenkopf bei der Versorgung der Menschen. «Die Lage in der Einrichtung ist sehr ernst», teilte die Kommunen am Mittwoch mit. «Wichtig ist, dass den Menschen jetzt schnell geholfen wird.» Unter anderem habe der Kreis Mitarbeiter der Gefahrenabwehr eingesetzt, um bei der Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner mit Essen und Trinken zu helfen. Andere Pflegeeinrichtungen, Institutionen und Dienstleister unterstützten mit Personal, so dass die Grundversorgung gewährleistet sei, teilte der Kreis mit.