Corona-Bonus für Pflegekräfte in Kliniken

Wiesbaden - Pflegekräfte in Krankenhäusern sollen für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie einen Bonus bekommen. Die entsprechenden Regelungen seien in der vergangenen Woche in Kraft getreten, teilte das hessische Sozialministerium am Freitag in Wiesbaden mit. «Den Beschäftigten in diesem Bereich, der seit Monaten unter einem besonderen Druck steht, drücken wir auch auf diesem Wege unsere besondere Wertschätzung aus», sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) der Mitteilung zufolge.

Für den Bonus stehen nach Angaben des Ministeriums aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds sowie den privaten Krankenversicherungsunternehmen rund 6,4 Millionen Euro zur Verfügung. Hessen stocke diesen Betrag um die Hälfte auf und stelle weitere rund 3,2 Millionen Euro bereit. Der Bonus wird demnach in Kliniken gezahlt, in denen Covid-19-Patienten behandelt werden. 31 hessische Krankenhäuser könnten ihren Pflegekräften die Prämie zahlen, so das Ministerium.