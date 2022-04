Corona-Hospitalisierung gesunken

Eine Mitarbeiterin der Pflege steht in einem Zimmer einer Corona-Intensivstation. (Bild: dpa) (Foto: Fabian Strauch/dpa/Illustration)

Wiesbaden - Die für die Einschätzung der Corona-Lage in Hessen wichtige Hospitalisierungsinzidenz ist am Sonntag gesunken. Sie lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums bei 5,12 - am Vortag hatte der Wert 5,7 betragen. Vor einer Woche waren es 4,78 gewesen. Diese Inzidenz gibt an, wie viele Patienten bezogen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen sank laut dem Land auf 970,6, nach 994,4 am Samstag. Dieser Wert beschreibt die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 4865 neue Infektionen in Hessen registriert. Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie lag damit bei 1.674.808. Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden 9847 Tote im Zusammenhang mit dem Virus gezählt.

© dpa-infocom, dpa:220424-99-23301/2