Corona in Darmstadt und Südhessen: Alles Wichtige

DARMSTADT - In Darmstadt meldet das Gesundheitsamt 43 neue laborbestätigte Fälle von Covid-19, sodass nun insgesamt 7849 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. Die Inzidenz steigt damit auf 143,2. Noch vor zwei Wochen habe sie bei einem Wert von unter 100 gelegen.

116 Neinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch für den Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis steigt dadurch von 127,9 am Vortag auf 145,4. Der durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz-Tageswert für Hessen liegt aktuell bei 4,05. In Groß-Umstadt sind es heute sechs Patienten auf Normalstation und zwei Patienten auf der Intensivstation. In Jugenheim sind es laut Kreisklinik weiter neun schwerstkranke Covid-Patienten auf der Intensivstation (ZAPI). Von diesen insgesamt 17 Covid-Patienten an beiden Standorten sind 14 nicht oder nicht vollständig geimpft, drei Patienten sind vollständig geimpft.

