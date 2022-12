Corona-Inzidenz in Hessen sinkt auf 163,9

Einem Jugendlichen wird ein Nasenabstrich für einen Corona-Test entnommen. (© Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Die Zahl der Corona-Fälle in Hessen ist noch einmal gesunken. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag am Dienstag bei 163,9 nach 170,1 eine Woche zuvor. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Bislang wurden demnach mehr als 2,79 Millionen Corona-Infektionen im Bundesland nachgewiesen.

Es wird angenommen, dass aktuell das tatsächliche Ausmaß der Infektionen mit Sars-CoV-2 höher ist, weil es weniger Tests gibt. Zudem werden nur positive PCR-Tests von den Gesundheitsämtern erfasst. Auch können Nachmeldungen zur Verzerrung von Tageswerten führen.

Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung stieg im Wochenvergleich um 65 auf 11 728. In welchen Fällen Covid-19 die Haupttodesursache war und in welchen Fällen die Patienten an anderen Krankheiten starben, aber auch mit dem Coronavirus infiziert waren, geht aus den Angaben der Krankenhäuser in der Regel nicht hervor.

Der Trend bei der Hospitalisierungsinzidenz in Hessen zeigte leicht nach oben: Der Wert lag am Dienstag bei 4,51 nach 4,23 in der Vorwoche. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern neu aufgenommen wurden.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Dienstag 75 Covid-19-Patienten, davon mussten 31 beatmet werden.