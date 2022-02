Corona-Inzidenz in Hessen sinkt weiter

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Die Corona-Inzidenz in Hessen ist erneut leicht gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Zahl der neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Mittwoch bei 1396,2. Am Dienstag waren es 1475,7, am Montag 1538,9. Innerhalb eines Tages wurden insgesamt 15.153 neue Corona-Infektionen registriert und 28 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es damit in Hessen 9035 Todesfälle und 946.837 bestätigte Corona-Infektionen (Stand 4.51 Uhr).

Die für die Einschätzung der Pandemie wichtige Hospitalisierungsinzidenz lag am Mittwoch bei 7,66 nach 7,53 am Vortag, wie das hessische Gesundheitsministerium in Wiesbaden mitteilte. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 6,72 gelegen.

Mit 2080,6 wies die Stadt Kassel die höchste Sieben-Tage-Inzidenzen unter den Kommunen im Bundesland auf. Alle anderen hessischen Kommunen lagen unter der Schwelle von 2000. Den niedrigsten Wert verzeichnete der Main-Taunus-Kreis mit 1029,4.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen am Mittwoch nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 217 erwachsene Covid-19-Patienten. Von ihnen mussten 92 beatmet werden (Stand 10.05 Uhr).

