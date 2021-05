Corona-Inzidenz in Hessen weiter gesunken

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Berlin/Wiesbaden - In Hessen haben sich weitere 352 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank erneut leicht auf 42,3 nach 46,2 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervorgeht (Stand 3.11 Uhr).

Innerhalb eines Tages wurden sechs Todesfälle registriert, die mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden. Seit Beginn der Pandemie starben in Hessen 7325 Patienten mit oder an Corona. Es wurden 286.463 Infektionen gezählt.

In den hessischen Regionen wies die Stadt Offenbach mit 73,7 die höchste Inzidenz auf, gefolgt von der Stadt Wiesbaden mit 66,1. Die niedrigsten Werte verzeichneten der Kreis Bergstraße (39,2) sowie der Kreis Gießen (39,5). Mit der Inzidenz wird die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst.

An Wochenenden und Feiertagen sind die Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, unter anderem weil weniger getestet wird.

Nach den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Sonntag (Stand 09.19 Uhr) wurden 244 erwachsene Covid-19-Kranke auf Intensivstationen behandelt, von denen 134 beatmet wurden.

