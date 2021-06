Corona-Inzidenz in Hessen weiter stabil

Der Mitarbeiter eines Corona-Testcenter hält ein Teststab hoch. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild)

Berlin/Wiesbaden - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist weiter stabil. Sie lag am Dienstag bei 42,5, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand Dienstag, 3.11 Uhr). Am Montag hatte sie 42,1 betragen nach 42,3 am Tag zuvor. Binnen 24 Stunden wurden 115 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, weitere 16 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kamen hinzu. Seit Beginn der Pandemie starben in Hessen 7343 Patienten mit oder an dem Coronavirus. Insgesamt wurden 286 701 Infektionen registriert.

In den hessischen Regionen wies die Stadt Offenbach mit 71,4 weiter die höchste Inzidenz auf, gefolgt vom Landkreis Groß-Gerau mit 68,5. Am niedrigsten war der Wert in Darmstadt mit 18,8. Mit der Inzidenz wird die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst.

Angesichts gesunkener oder stabiler Sieben-Tage-Inzidenz können mehrere Kommunen am 2. Juni in die zweite hessische Öffnungsstufe mit zusätzlichen Lockerungen aufrücken. Das betrifft nach Angaben des Landes die Kreise Offenbach, Hersfeld-Rotenburg, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Werra-Meißner sowie den Odenwaldkreis. Ebenfalls am 2. Juni wird demnach die Notbremse in den Städten Kassel und Wiesbaden gelöst, dann gilt die erste Stufe des Lockerungsplans. Am 3. Juni soll es auch für die letzte hessische Kommune - für den Kreis Waldeck-Frankenberg - soweit sein.

Nach den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Dienstag (Stand 13.19 Uhr) wurden noch 206 Covid-19-Kranke auf Intensivstationen behandelt, von denen 106 beatmet wurden. Der Anteil der Covid-19-Patienten unter allen Intensivpatienten lag bei rund 11 Prozent.

