Corona-Inzidenz sinkt auf 881,8: Über 10.000 Neuinfektionen

Wiesbaden/Berlin - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist weiter gesunken. Nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 881,8 (Stand 8.43 Uhr). Am Dienstag hatte der Wert noch bei 921,5 gelegen. Die für die Einschätzung der Pandemieentwicklung wichtige Hospitalisierungsinzidenz stieg wieder leicht an: Die Zahl der Neuaufnahmen von Corona-Infizierten in Krankenhäuser je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag dem hessischen Sozialministerium zufolge bei 6,23 nach 6,04 am Vortag. Vor einer Woche war ein Wert von 6,15 gemeldet worden.

Innerhalb eines Tages wurden den Angaben zufolge 10.749 Corona-Neuinfektionen und 28 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 1.079.422 bestätigte Corona-Infektionen im Bundesland, 9218 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen am Mittwoch nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 164 erwachsene Covid-19-Patienten, von denen 75 beatmet werden mussten (Stand 12.05 Uhr).

