Corona-Inzidenz steigt weiter: Elf Todesfälle

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. (Bild: dpa) (Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden/Berlin - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist in Hessen auch am Freitag weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag bei 1028,9 nach 1018,5 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.34 Uhr) hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden demnach 12.443 Neuinfektionen registriert. Elf Menschen starben mit oder an dem Virus. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit seit Beginn der Pandemie auf 9348.

Auch die für die Einschätzung des Pandemieverlaufs wichtige Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des hessischen Sozialministeriums weiter an, nämlich von 6,39 am Vortag auf 6,47 am Freitag. Der Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten ins Krankenhaus kamen - bezogen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 6,02 gelegen.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser wurden nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag 129 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt. Von ihnen mussten 57 beatmet werden (Stand 11.05 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:220311-99-477866/4