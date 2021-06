Corona-Inzidenz weiter bei 7,5: 65 Neuinfektionen

FFP2-Masken mit CE-Zertifizierung liegen auf einem Tisch. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration (Bild: dpa) (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration)

Berlin/Wiesbaden - In Hessen sind innerhalb eines Tages 65 neue Corona-Infektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag wie bereits am Vortag bei 7,5, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Sonntag hervorgeht (Stand 3.12 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 290.688 Corona-Fälle gezählt, 7504 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 9.19 Uhr) 90 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 53 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

