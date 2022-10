Corona-Inzidenzen innerhalb einer Woche auf 549,5 gesunken

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. (© Marijan Murat/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Die Corona-Inzidenz ist in Hessen binnen einer Woche deutlich zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) landesweit bei 549,5. Eine Woche zuvor hatte der Wert 828,7 betragen.

Bei den Daten ist zu beachten, dass die Sieben-Tage-Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage liefert. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug am Freitag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums 9,13 - eine Woche zuvor waren es 12,88 gewesen. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern neu aufgenommen wurden.

Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 2,72 Millionen Corona-Infektionen in Hessen registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 lag laut RKI am Freitag bei insgesamt 11.370 - ein Plus von 103 Fällen innerhalb einer Woche. In welchen Fällen Covid-19 die Haupttodesursache war und in welchen die Patienten an anderen Krankheiten starben, aber auch mit dem Corona-Virus infiziert waren, geht aus den Angaben der Krankenhäuser in der Regel nicht hervor.

Auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Freitag 152 erwachsene Patienten mit Covid-19. Von ihnen mussten 39 beatmet werden.