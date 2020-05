Corona-Kontrollen und Vorbereitungen für Wiedereröffnung

Das Städel-Museum am Mainufer. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main - In Hessen kontrollieren die Behörden weiterhin, ob sich die Menschen an die Corona-Beschränkungen halten. Angesichts des schlechten Wetters am Samstag registrierten die Ordnungskräfte aber nur wenige Verstöße gegen das Kontaktverbot zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Bei Regen und Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad verschlug es nur wenige Hessen nach draußen - trotz geöffneter Geschäfte. «Es läuft alles ruhig und gesittet ab», berichtete etwa ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt. Auch die Dienststellen in Darmstadt, Offenbach, Kassel und Gießen meldeten keine größeren Einsätze.

Heute könnte draußen etwas mehr los sein - die Meteorologen erwarten nur einzelne Schauer, vor allem im Norden des Landes.

Unterdessen bereiten sich Museen und andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen auf ihre Öffnung nach wochenlanger Zwangspause vor - auch wenn es oftmals noch keine konkreten Termine dafür gibt. «Wir bereiten uns seit Tagen mit Hochdruck auf eine Wiedereröffnung der Häuser vor, und werden uns am kommenden Montag zum konkreten Datum für das Städel-Museum, für die Liebieghaus Skulpturensammlung und für die Schirn äußern», erklärte eine Sprecherin des Städel-Museums in Frankfurt.

Die hessische Staatskanzlei hatte am Freitag mitgeteilt, dass von Montag an die Corona-Beschränkungen für viele Freizeiteinrichtungen und Dienstleister gelockert werden - unter anderem dürfen Zoos, Botanische Gärten und Museen wieder öffnen. Doch Einrichtungen benötigen für den Betrieb Hygienekonzepte.

Auch für Gläubige gibt es Lockerungen: Das Land Hessen hatte am Dienstag beschlossen, dass ab dem 1. Mai wieder öffentliche Gottesdienste und Trauerfeiern unter bestimmten Bedingungen erlaubt sind. Allerdings waren für das Wochenende zunächst kaum Gottesdienste geplant.