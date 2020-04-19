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Sonntag, 19.04.2020 - 10:52
3 min

Corona-Krise: Das Wirrwarr um die Lockerungen

Wie es bei Verboten Unterschiede gibt von Bundesland zu Bundesland, gibt es diese bei der Rückkehr zur Normalität. Warum in Hessen die Zoos weiter zu bleiben, in Rheinland-Pfalz aber öffnen dürfen.

Christian Matz: Reporterchef
Von Christian Matz
Reporterchef
Der Opel-Zoo in Kronberg bleibt weiter geschlossen. In Rheinland-Pfalz dagegen werden die Außenbereiche der Zoos und Tierparks geöffnet. Foto: dpa

Der Opel-Zoo in Kronberg bleibt weiter geschlossen. In Rheinland-Pfalz dagegen werden die Außenbereiche der Zoos und Tierparks geöffnet. (Foto: dpa)

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