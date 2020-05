Corona-Krise: Hessen unterstützt Kultur mit 50 Millionen Euro

Coronavirus. (Grafik: CROCOTHERY - stock.adobe)

HESSEN - Das Land Hessen wird Künstlerinnen und Künstlern, Festivals und Kultureinrichtungen mit einem umfassenden Unterstützungspaket dabei helfen, die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen zu überstehen und den Neubeginn zu meistern. Insgesamt umfasst das Paket 50 Millionen Euro. „Die Corona-Krise trifft die Kulturschaffenden mit den Einschränkungen besonders hart, das Hilfspaket ist ein deutliches Bekenntnis für die Kultur. Auch in dieser Phase ist sie nicht das Sahnehäubchen, sondern wichtig für eine offene Gesellschaft“, so Angela Dorn, hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, in einer Pressekonferenz.

Bei den unterschiedlichen Maßnahmen, die sowohl Institutionen, als auch Festivals und Einzelkünstler unterstützen sollen, wird auch die Wiedereröffnung vieler Kulturorte in den Blick genommen. Damit sollen auch Prozesse ermöglicht werden, in denen „spannende neue Formate“ entstehen könnten, die sowohl auf der Bühne als auch im Publikum mit weniger Menschen funktionieren. Dabei gelte „Qualität vor Schnelligkeit“, so die Ministerin. Der Rettungsschirm für die Solokünstler orientiere sich an den Mitgliedern der Künstlersozialkasse.

In Hessen sind das 12.000 freie Künstler aller Sparten. Die Hilfen können zum großen Teil ab dem 1. Juni abgerufen werden. Was die Öffnung der drei Staatstheater Wiesbaden, Darmstadt und Kassel betrifft, so gebe es erst in einigen Tagen konkrete Termine.