Corona-Krise reißt 2,2 Milliarden-Loch in Steuerkasse

Euro-Münzen auf Euro-Banknoten. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) rechnet wegen der Corona-Pandemie weiter mit einem Milliarden-Minus in den Steuerkassen des Landes. «Derzeit gehen wir davon aus, dass die Steuerausfälle 2020 bei 2,2 Milliarden Euro liegen im Vergleich zu dem, was die Steuerschätzer uns vor einem Jahr - und damit vor der Krise - vorhergesagt haben», erklärte er am Mittwoch in Wiesbaden mit Blick auf die November-Steuerschätzung.

Für den Landeshaushalt ergäben sich leichte Verbesserungen im Vergleich zu einer Schätzung im September, die extra wegen der Corona-Krise angesetzt worden war. Hessen kann demnach hoffen, in diesem Jahr rund 340 Millionen Euro weniger zu verlieren als noch vor zwei Monaten angenommen. Auch für die kommenden vier Jahre gehe die aktuelle Schätzung von geringeren Verlusten von im Schnitt rund 170 Millionen Euro aus, teilte das Ministerium mit.

«Die aktuelle Schätzung zeigt, dass Zuversicht angesagt ist, wenn wir alle zusammen die Infektionszahlen im Griff behalten», erklärte Boddenberg. «Dann hat unsere Wirtschaft die Chance, sich schneller zu erholen als gedacht.» Er gab jedoch zu Bedenken, dass der Teil-Lockdown im November in den aktuellen Schätzungen nicht abgebildet werde.