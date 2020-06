Corona: Nur wenige Eltern schicken Kind nicht zur Schule

Schulkinder werden in einem Klassenraum einer Grundschule unterrichtet. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Am ersten Tag der Wiedereröffnung von Hessens Grundschulen für alle sind nach Regierungsangaben nur wenige Schüler aus Angst vor einer Coronavirus-Infektion nicht im Unterricht gewesen. Die Zahl bewege sich hessenweit im «mittleren einstelligen Prozentbereich», sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Montag in Wiesbaden. Auffällig seien die regionalen Unterschiede. Dort, wo es Infektionsfälle gebe, sei die Verunsicherung wohl größer. «In diesen Region ließen mehr Eltern die Kinder zuhause als anderswo.» Die Schulbesuchspflicht in Hessen ist derzeit aufgehoben. Kinder dürfen auch von zuhause aus lernen.

Nach den Worten des Ministeriumssprechers waren am Montag zwei Grundschulen in Kassel und eine in Frankfurt im Zusammenhang mit Corona geschlossen. Diese Infektionen seien jedoch in der Zeit vor der Wiedereröffnung bekannt geworden. Eine der Kasseler Schulen solle schon am Dienstag wieder öffnen, sagte er. Die Lehrerversorgung an den Grundschulen sei hessenweit sichergestellt. Teilweise gebe es Abordnungen von anderen Schulen oder es würden angestellte Lehrer eingesetzt.