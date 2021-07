Corona-Regeln werden in Hessen weiter gelockert

Volker Bouffier (CDU) steht vor den Journalisten im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessen lockert weiter die Corona-Regeln. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte am Montag in Wiesbaden an, dass Veranstaltungen mit bis zu 750 Menschen in geschlossenen Räumen und mit bis zu 1500 Personen im Freien künftig ohne Anmeldung und Genehmigung stattfinden dürfen. Geimpfte und genesene Menschen zählten bei diesen Zahlen nicht mit. Größere Veranstaltungen blieben aber genehmigungspflichtig.

Die Corona-Pandemie sei zwar noch nicht vorbei, erklärte der Regierungschef. Die Inzidenz steige aber nur langsam und auf niedrigem Niveau. Deshalb seien weitere Erleichterungen für die Bevölkerung in Hessen zu verantworten. Die neue Corona-Verordnung soll nach Angaben von Bouffier ab diesem Donnerstag (22.7.) und bis zunächst zum 19. August gelten.

Bouffier rief die Menschen in Hessen dazu auf, sich impfen und vor allem nach dem Urlaub testen zu lassen. Die Zahlen bei den Corona-Erst- und Zweitimpfungen gingen im Land zwar nach oben, seien aber immer noch zu gering. «Die Pandemie macht keine Ferien», betonte auch Vize-Regierungschef Tarek Al-Wazir (Grüne). Deswegen sollten sich die Menschen weiter besonnen verhalten. Trotz der Lockerungen würden die Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz vor einer Ansteckung weiter gelten.

Das Impfen sei der einzige dauerhafte Weg aus der Corona-Pandemie, mahnte der Grünen-Politiker. «Alle ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen dieser Pandemie werden erst dann wirklich zu Ende sein, wenn wir das Virus medizinisch besiegt haben.»

