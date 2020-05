Corona-Regeln werden weiter gelockert

Das Städel-Museum am Mainufer. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Kassel/Darmstadt - Nach wochenlanger Zwangspause wegen der Corona-Krise werden Museen, Zoos, Spielplätze und Friseure wieder geöffnet. Während viele Friseursalons bereits auf Wochen ausgebucht sind, arbeiten die meisten Museen noch an ihren Hygiene-Konzepten. Am Wochenende registrierte die Polizei bei durchwachsenem Wetter kaum Verstöße gegen das Kontaktverbot in der Corona-Pandemie. «Es war sehr ruhig. Wir haben keine Auffälligkeiten festgestellt», hieß es etwa vom Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt. Ein Überblick über die Geschehnisse:

WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat bei den Hilfen für die Wirtschaft mögliche Nachbesserungen für besonders betroffene Branchen in Aussicht gestellt. «Angesichts des Ausmaßes der Corona-Krise werden wir wohl nie sagen können, dass wir jetzt an alles gedacht und es abschließend geregelt haben», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Große Sorgenkinder seien die Gastronomie, die Hotellerie, der Tourismus, die Veranstaltungsunternehmen oder die Messebauer und die Luftverkehrswirtschaft. Von den Soforthilfen wurden nach Angaben des Finanzministeriums inzwischen rund 800 Millionen ausgezahlt. Es gebe bislang etwa 120 000 Anträge, von denen mehr als 70 Prozent positiv beschieden worden seien.

FINANZIELLE FOLGEN

Hessens Städte sehen wenig Spielräume für Einsparungen mit Blick auf die Folgen der Corona-Krise. Einige haben zwar begonnen, besonders auf die Ausgaben zu achten. Sie verweisen aber auch darauf, dass viel Geld in kommunale Pflichtaufgaben fließt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) empfiehlt unterdessen, die Bürger beim Sparen frühzeitig einzubinden: «Niemand kann etwas für die Situation, aber alle müssen ihren Beitrag leisten», sagte HSGB-Geschäftsführer Karl-Christian Schelzke.

MUSEEN ÖFFNEN BALD

Nach weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen arbeiten Museen in Hessen auf ihre Öffnung hin - konkrete Termin dafür fehlen aber oft noch. «Wir bereiten uns seit Tagen mit Hochdruck auf eine Wiedereröffnung der Häuser vor, und werden uns am kommenden Montag zum konkreten Datum für das Städel Museum, für die Liebieghaus Skulpturensammlung und für die Schirn äußern», erklärte eine Sprecherin des Städel-Museums in Frankfurt am Samstag. Das Kloster Eberbach im Rheingau kann bereits ab diesem Montag seine Tore wieder öffnen. «Wir kommen ein Stück weiter zum Licht am Ende des Tunnels», sagte Martin Blach, Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung. Auch die Spielplätze sollen ab diesem Montag wieder geöffnet sein.

FREIZEITRADELN BOOMT

Wegen der eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten steigt die Bedeutung des Fahrradfahrens. Es sei klar zu beobachten, dass mehr Menschen aufs Fahrrad steigen, um sich körperlich zu betätigen, sagte der Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Hessen, Norbert Sanden. Viele Menschen nutzten nicht nur im Alltag zunehmend das Rad, um Ansteckungsrisiken in öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Weg zu gehen. Besonders im Freizeitbereich sei die Nutzung und Beliebtheit enorm gestiegen. Dies sei eine große Chance, noch mehr Menschen von dem umweltfreundlichen Verkehrsmittel zu überzeugen.

KRITIK VON DROGENHILFE

Mitarbeiter der Frankfurter Drogenhilfe haben ihre Forderung erneuert, leerstehende Hotels in der Corona-Krise für wohnungslose Drogenabhängige zur Verfügung zu stellen. Bereits vor einem Monat hatten sie in einem Offenen Brief beklagt, in Drogenhilfe-Einrichtungen herrschten unhaltbare Zustände. «Mittlerweile haben wir FFP2-Masken für die Beschäftigten, wenn wir körpernah arbeiten müssen», sagte eine Sprecherin. Innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung des Briefes seien in der Einrichtung Schutzvorrichtungen aus Plexiglas angebracht worden. Auch gebe es Mund-Nasen-Schutzmasken für die Beschäftigten und für Besucher bei normalen Kontakten. Die Hauptforderung nach Hotelplätzen für Drogenabhängige sei jedoch nicht erfüllt worden.

SPORTBUND: UNGEWISSHEIT IST PROBLEM

Der Landessportbund Hessen sieht in der derzeitigen Krise die Ungewissheit als eines der größten akuten Probleme. Dies sagte Präsident Rolf Müller. «Den Verbänden fehlt die Planungssicherheit im Hinblick auf Wettkampfformate und Spielserien. Außerdem drohen hier massive finanzielle Ausfälle», sagte Müller. Der Landessportbund könne die vielen Bildungs- und Qualifizierungsangebote derzeit nicht im gewohnten Maß anbieten. Der Hessische Fußball-Verband will am 16. Mai entscheiden, wie es mit den Amateurspielen weitergeht. Der Spielbetrieb bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt, teilte der HFV nach einer Schalte des Verbandsvorstands mit.

INFEKTIONSZAHLEN

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 8514 gestiegen. Am Sonntagvormittag (Stand 10.30 Uhr) hatten sich 35 Menschen mehr als bis zum Vortag mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, wie das Sozialministerium mitteilte. Drei Menschen starben. Damit stieg in Hessen die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, auf 370 an. In der Corona-Statistik werden nur solche Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer elektronischen Datenbank erfasst werden.