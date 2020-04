Corona: Sozialminister informiert über aktuellen Stand

Kai Klose (Grüne), Minister für Soziales und Integration in Hessen, antwortet bei einem Pressegespräch auf Fragen der Journalisten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) will am heutigen Donnerstag um 14.00 Uhr über den aktuellen Stand in der Corona-Pandemie informieren. Gemeinsam mit der Professorin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt wird der Minister eine digitale Pressekonferenz geben. Die Medizinerin ist Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie. Am Mittwochabend hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) angekündigt, dass Hessen die umfassenden Kontaktbeschränkungen für zunächst zwei Wochen verlängert. Allerdings sollen zahlreiche Geschäfte wieder öffnen dürfen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen mussten.

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen dürfen Menschen seit 22. März grundsätzlich nur noch alleine oder zu zweit aus dem Haus gehen.