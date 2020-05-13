Mittwoch, 13.05.2020 - 17:36
4 min
Corona-Stau abarbeiten: Grünes Licht für Fahrschulen
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
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Zahlen und Fakten
Pro Jahr werden in Deutschland rund 1,72 Millionen praktische Führerscheinprüfungen abgelegt (Stand 2018). Nach Daten des Portals Statista waren im vergangenen Jahr etwa 56,88 Millionen Deutsche im Besitz eines Pkw-Führerscheins.
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