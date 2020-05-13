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Mittwoch, 13.05.2020 - 17:36
4 min

Corona-Stau abarbeiten: Grünes Licht für Fahrschulen

Wochenlang standen Fahrschulautos still, nun darf wieder ausgebildet werden. In Hessen explodiert die Nachfrage nach Prüfungsterminen - Rheinland-Pfalz zieht nach.

Christiane Stein: Reporterin Wirtschaft
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
Der Mund-Nase-Schutz ist bei Fahrstunden Pflicht, empfohlen wird auch regelmäßiges Lüften. Foto: Guido Schiek

Der Mund-Nase-Schutz ist bei Fahrstunden Pflicht, empfohlen wird auch regelmäßiges Lüften. (Foto: Guido Schiek)

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Zahlen und Fakten
Pro Jahr werden in Deutschland rund 1,72 Millionen praktische Führerscheinprüfungen abgelegt (Stand 2018). Nach Daten des Portals Statista waren im vergangenen Jahr etwa 56,88 Millionen Deutsche im Besitz eines Pkw-Führerscheins.
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