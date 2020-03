Corona-Test bei Landrat Michael Köberle negativ

Jetzt teilen:

Limburg - Bei dem Landrat des Kreises Limburg-Weilburg, Michael Köberle (CDU), ist ein Test auf das Corona-Virus negativ aufgefallen. Er hoffe, in zwei Wochen nach der Quarantäne an seinen Schreibtisch zurückzukehren, teilte der Landkreis am Freitag mit. Köberle hatte sich mit einem inzwischen positiv auf das Virus getesteten Menschen in einem Raum befunden und daraufhin am Mittwoch freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Seine Amtsgeschäfte führt er von zu Hause aus, bei einer Sitzung im Kreishaus am Donnerstag war er per Video zugeschaltet.