Corona-Testreihe in Frankfurter Gefängnis beendet

Wiesbaden/Frankfurt - Nach dem Coronavirus-Ausbruch in einem Frankfurter Gefängnis liegen nach Angaben des hessischen Justizministeriums sämtliche Testergebnisse vor. Zu den bereits zuvor positiv getesteten 26 Gefangenen kamen ein weiterer bestätigter Fall sowie ein mutmaßlich positiver Fall hinzu, wie ein Ministeriumssprecher am Samstag mitteilte. «Alle weiteren etwa 110 Tests waren negativ.» Auch die Ergebnisse von 104 Bediensteten lagen vor: Zu den hier bereits festgestellten Infektionen bei zwei Personen sei ein weiterer Fall hinzugekommen. «Alle weiteren Tests waren negativ», so der Sprecher.

Anfang der Woche waren in der Justizvollzugsanstalt 28 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 26 Gefangene und zwei Bedienstete. Daraufhin wurden laut Ministerium alle Gefangenen einer Station und sämtliche Bedienstete der Justizvollzugsanstalt getestet.