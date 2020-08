Corona-Tests für hessische Lehrer

Alle 14 Tage können sich hessische Lehrer bald auf eine Coronainfektion testen lassen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

WIESBADEN - In Hessen können sich ab nächster Woche alle Landesbedienstete an Schulen freiwillig auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Das mit der Kassenärztlichen Vereinigung entwickelte Angebot richte sich speziell an Lehrkräfte, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keine konkreten Symptome einer Infektion mit dem Virus aufweisen, teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Für sie bestehe bis zu den Herbstferien die Möglichkeit, sich außerhalb ihrer jeweiligen Unterrichtszeit alle 14 Tage einem kostenlosen Test zu unterziehen.

Die deutliche Ausweitung der Testkapazitäten ermögliche es, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen, sie zu unterbrechen und das Risiko einer unerkannten Verbreitung des Coronavirus an den Schulen zu minimieren, sagte Lorz. "Dadurch kommen wir nicht nur unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nach, sondern tragen auch entscheidend dazu bei, dass sich unsere Beschäftigten ruhigen Gewissens auf ihre Hauptaufgabe - den Unterricht - konzentrieren können."