Corona-Warnschwelle landesweit unterschritten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist hessenweit unter die Warnschwelle gesunken. Wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Samstag mitteilte, kam unter den Landkreisen und kreisfreien Städten der Main-Taunus-Kreis auf die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die sogenannte Inzidenz, ein wichtiger Wert für den Verlauf der Pandemie, lag dort bei 19,7 (Stand: 0.00 Uhr). Am Vortag (4. September) lag sie noch bei 21,8.

Auch in den Städten Frankfurt und Offenbach, die zuletzt mit steigenden Zahlen zu kämpfen hatten, lagen die Werte unter der kritischen Marke von 20, die in Hessen die Warnschwelle ist. Frankfurt meldete eine Inzidenz von 12,4, und in Offenbach lag sie bei 16,1. Insgesamt wurden am Samstag 66 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle lag weiter bei 535.