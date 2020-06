Coronafonds: Schwarz-Grün verteidigt Pläne zur Durchsetzung

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Hessens schwarz-grüne Landesregierung hat eine geplante Gesetzesänderung verteidigt, mit der sie ihre Pläne für ein milliardenschweres Corona-Sondervermögen durchsetzen will. Damit werde die Möglichkeit der Opposition beendet, diese Finanzhilfen zu blockieren, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner am Montag in Wiesbaden. Schließlich sähen die Regelungen zur Schuldenbremse kein «dauerhaftes Mitregieren» der Opposition vor.

Um das Sondervermögen in Höhe von zwölf Milliarden Euro zu verabschieden, muss der Landtag eine Ausnahme von der Schuldenbremse beschließen. Dafür ist bislang eine Zweidrittelmehrheit nötig - also auch Stimmen aus der Opposition, die dies jedoch verweigert. Die Landesregierung will nun mit ihrer einfachen Mehrheit den entsprechenden Passus im Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse lockern. Dann wäre sie nicht mehr auf Stimmen aus der Opposition angewiesen.

Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) kündigte an, mit einer Änderung im Gesetzentwurf für das Sondervermögen werde das Parlament stärker in die Entscheidungen über das Geld eingebunden als zunächst geplant. Demnach soll künftig der Haushaltsausschuss des Landtags über jede Ausgabe ab einer Million Euro unterrichtet werden, statt erst ab zehn Millionen Euro.

Außerdem werde die Möglichkeit eingegrenzt, Geld innerhalb des Sondervermögens umzuwidmen. Nur zehn Prozent der Mittel, die in einer Ausgabeposition nicht verwendet würden, dürften dann für andere Zwecke eingesetzt werden, erläuterte Boddenberg.

Ursprünglich war die Verabschiedung des Corona-Sondervermögens für Dienstag (30. Juni) anberaumt gewesen. Mit den Änderungen am Ausführungsgesetz für die Schuldenbremse verschiebt sich die Terminplanung im Landtag: Nun werden zunächst am Dienstag die neuen, gelockerten Regeln für die Ausnahmen von der Schuldenbremse beraten und am Donnerstag aller Voraussicht nach mit den Stimmen von CDU und Grünen verabschiedet.

Bei einer Sondersitzung des Landtags soll dann am kommenden Samstag (4. Juli) die Schuldenbremse gelöst und das kreditfinanzierte Sondervermögen verabschiedet werden - gerade noch rechtzeitig vor dem Start der Sommerpause.