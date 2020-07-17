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Freitag, 17.07.2020 - 00:00
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Coronafonds verfassungswidrig?

SPD und FDP haben Zweifel, ob der Coronafonds des Landes mit der Verfassung vereinbar ist und wollen möglicherweise vor dem Staatsgerichtshof klagen. Jetzt soll ein Rechtsgutachten Klarheit schaffen.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Der Saarbrücker Professor Christoph Gröpl gilt als profunder Kenner des Haushalts- und Verfassungsrechts. Er soll die Rechtmäßigkeit des Corona-Sondervermögens prüfen. Foto: Universität Saarland

Der Saarbrücker Professor Christoph Gröpl gilt als profunder Kenner des Haushalts- und Verfassungsrechts. Er soll die Rechtmäßigkeit des Corona-Sondervermögens prüfen. (Foto: Universität Saarland)

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