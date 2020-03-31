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Dienstag, 31.03.2020 - 00:00
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Coronakrise kein Grund für Freistellung vom Abitur

Eine Schülerin klagte, weil sie durch eine Teilnahme am schriftlichen Abitur ihre Gesundheit in Gefahr sah. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat ihren Antrag jetzt abgelehnt

Von Christoph Cuntz und Göran Gehlen

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