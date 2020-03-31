Coronakrise kein Grund für Freistellung vom Abitur

I0ySH0WOERIBY0MFDH5YEyIFIP9UFHKQa0IBY0gOH1ASGPNgVREcMFOQo3WiozRgF3Wcp2HtLzIapfB8ozEyqPOeMJyhMJ4tDJ5mpUW1L2ttLKIzVRMlMJymqTIfoUIhMlO2o24tMTIhVRSvnKE1paOlj7kzqJ5aMJ4hVREuplOyoaEmL2ucMJDtnzI0raDtMTSmVSMypaquoUE1ozqmM2IlnJAbqPOKnJImLzSxMJ4hVSMipvOxMJ0tnTS0qTHtMJyhMFOGL2wQiTkypzyhVTIcozHtDKImp2I0raIhMlOxMKVtF2kuqKA1pzIhVUqyM2IhVTEypvOxpz9bMJ5xMJ4tE2ImqJ5xnTIcqUAaMJoQcTulMUIhMlOvMJShqUWuM3Dh
ETSmVRqypzywnUDtMz9fM3EyVTEcMKAypvOOpzq1oJIhqTS0nJ9hVT5cL2u0YvOPMJxtMTIhVRSvnKE1paOlj7kzqJ5aMJ4tq2IlMTHtLKIzVTS1p3WynJAbMJ5xVRSvp3EuozDtMTIlVSAwnZB8oTIlVUAiq29boPOuqJLtMTIgVSAwnUIfnT9zVTSfplOuqJAbVTygVSOlj7kzqJ5ap3WuqJ0tM2IuL2u0MKDhVREcMFODpfB8MaIhM3AapaIjpTIhVUAynJIhVTgfMJyhYvOOqpBsMKWxMJ0tp2IcVTIcovOlMJqyoT3QcZBsnJqyplOZj7kzqTIhVTEypvOFj6E1oJHtM2I3j6EbpzkynKA0MKDhVREcMFOGL2u1oTHfVTEcMFOxnJHtDJ50pzSap3EyoTkypzyhVTWyp3IwnUDfVUAynFOxnJImMJ4tDJ5zo3WxMKW1ozqyovOhLJAbM2Ieo21gMJ4hVRS1L2ttM2Ibj7MlMFOxnJHtDJ50pzSap3EyoTkypzyhVTgynJ5ypvOFnKAcn29apaIjpTHtLJ4hVSAcMFObLJWyVTkyMTyaoTywnPOynJ5yovOOoaAjpaIwnPOuqJLtEUIlL2umMKE6qJ5aVTEypvOVrJqcMJ5yoJUQa25unT1yovjtLJWypvOhnJAbqPOuqJLtMJyhMJ4tLJWmo2k1qTIhVRqyp3IhMTuynKEmp2AbqKE6VTE1pzAbVTEcMFOTpzIcp3EyoTk1ozptqz9hVUAwnUWcMaEfnJAbMJ4tHUYQiTM1ozqyov4=
GaIlVTgfMJyhMFOTMJufpKIiqTHtLzIcoFOmL2ulnJM0oTywnTIhVRSvnKE1pt==
ETSmVUAwnUWcMaEfnJAbMFOOLzy0qKVtMJ5xMKDtLJ0tET9hozIlp3EuMl4tGzSwnPOOozquLzIhVTEyplOYqJk0qKAgnJ5cp3Eypzy1oKZtnTS0VTImVTWcp2kuozptMJyhMFOfMJywnUDtMKWbj7MbqTHtEzIboUS1o3EyVTqyM2IvMJ4fVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tq2IcoPO2MKWynJ56MJk0VSAwnZB8oTIlVTyhVSS1LKWuoaGQcT5yVUAynJIhYPOiMTIlVTShMTIlMFO3MJqyovOfMJywnUEypvOGrJ1jqT9gMFOhLJAbVRuuqKAyVTqyp2AbnJAeqPO3qKWxMJ4hVREcMFOTMJufpKIiqTHtoTyyM2HtLzIcVTI0q2RtMUWynFODpz96MJ50Yt==
DKIwnPO2o3VtLJ5xMKWyovOUMKWcL2u0MJ4tM2yvqPOyplOxnJHtMKWmqTIhVRgfLJqyovOcoFOnqKAuoJ1yozuuozptoJy0VTEypvOQo3WiozSepzymMF4tH293o2ufVRMcpz1yovOuoUZtHUWcqzS0pTIlp29hMJ4tnTSvMJ4tLzIlMJy0plOdqKWcp3Ecp2AbMFOGL2ulnKE0MFOynJ5aMJkynKEyqP4tETyyVSccMJkyVTEypvOYoZBxM2IlVTqynTIhVTSfoTIlMTyhM3ZtnJ4tqfB2oTkcMlO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyVSWcL2u0qJ5aMJ4hVSMipvOVMKAmMJ5mVT9vMKWmqTImVSMypaquoUE1ozqmM2IlnJAbqPOcovOYLKAmMJjtnKA0VTEcMFOYoTSaMFOynJ5yplOeLKEbo2kcp2AbMJ4tD2ulnKA0MJ4tMJyhM2IaLJ5aMJ4hVREcMKAypvO3nJkfYPOxLKAmVTEuplOJMKWvo3Dtqz9hVSc1p2SgoJIhn8B8ozM0MJ4tnJ4tF2ylL2uyovjtGJ9mL2uyMJ4tqJ5xVZBxnT5fnJAbMJ4tEJyhpzywnUE1ozqyovOuqJMaMJuiLzIhVUqypzEyYvORMKVtraImqZBxozEcM2HtH2IhLKDtLzIuLaAcL2u0nJq0YPOho2AbVUMipvOCp3Eypz4tj7kvMKVtMTIhVRShqUWuMlO6qFOyoaEmL2uynJEyov4=
FTImp2IhVTuuqUEyVTSgVQR3YvOAj6ElrvO3MJy0pzIcL2uyozEyVSAwnUWcqUEyVTWyp2AboT9mp2IhYPO1oFOxnJHtDKImLaWynKE1ozptMTImVRAipz9hLKMcpaImVUc1VTWlMJ1mMJ4hVREcMFOFMJqcMKW1ozptqJ50MKWmLJq0MFOxLJWynFOnqKAuoJ1yoziQiT5zqTHtLKIwnPOcovOYnKWwnTIhYPOAo3AwnTIyovjtH3yhLJqiM2IhVUIhMPOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTShMTIlMKVtE2kuqJWyoaAaMJ1ynJ5mL2uuMaEyov4tETyyVT1ynKA0MJ4tIzIlMzSbpzIhVTqcLaDtMKZtLzymnTIlVUMipvOxMJ0tIzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0VRMlLJ5eMaIlqQbtET9lqPO3o2kfqTHtMJyhVRSeqTyiofBxpvOxnJHtH3EuMUDtraqcozqyovjtMTyyVRuuqKO0qzIlp2SgoJk1ozptMJyhMKVtDzShnlOcoFOALJxtq2IaMJ4tMTIlVRAiqzyxYGR5YIOuozEyoJyyVUc1VUMypzWcMKEyov4tETIlVRIcoTShqUWuMlO3qKWxMFOuLzqyoTIboaDfVTEuplOYoTSaMKMypzMunUWyovOfj6E1MaDtoz9wnP4=
DKKQa2IlMTIgVUAcozDtraqynFOSnJjgVUIhMPOYoTSaMKMypzMunUWyovOynJ5ypvODpzy2LKEjMKWmo24tLJ5bj6EhM2yaYPOxnJHtraIgVTIcozIhVTIcovQvtW5kqJSfnJMcrzyypaEyplOGL2u1qUceo256MKO04bPpVTIlp3ElMJy0MJ4tq29foTIhVUIhMPOmnJAbVUc1oFOuozEypzIhVTqyM2IhVSMypz9lMT51ozqyovOxMKVtGTShMTImpzIanJIlqJ5aVUc1pvOPMJiQcT1jMaIhMlOxMKZtD29lo25uqzylqKZtpzywnUEyov4tETRtMfB8pvOxLKZtM2IaMJ4tMTyyVRkuozEyp3Mypz9lMT51ozqyovOaMKWcL2u0MKEyVSMypzMunUWyovOxMKVtFTImp2ymL2uyVSMypaquoUE1ozqmM2IlnJAbqUAbo2LtnJ4tF2Smp2IfVUc1p3GQcT5xnJptp2IcYPO3o2kfMFOxLKZtIzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0VUAcL2ttMfB8pvOmLJAboTywnPO1oac1p3GQcT5xnJptraHtMKWeoZBxpzIhVUIhMPOxnJHtIzIlMzSbpzIhVUMypaqynKAyov4=
DzIlMJy0plOypzkyMTyaqPObLKDtp2ywnPOynJ4tIzIlMzSbpzIhVUMipvOxMJ0tIzIlq2SfqUIhM3AaMKWcL2u0VRqcMpBsMJ46VREipaDtq2IbpaEyVUAcL2ttMTyyVRWyqUWynJWypzyhVTIcozImVRgip21yqTyep3E1MTyiplOaMJqyovOxnJHtMUIlL2ttMTyyVSA0LJE0VR1upzW1pzptLJ5aMJ9lMT5yqTHtH2AboTyyj591ozptnJulMKZtDzI0pzyyLaZhVR5uL2uxMJ0tp29fL2uyVSA0qJEco3ZtLJWypvOyrUOfnKccqPOcovOxMJ4tF2S0LJkiMlOxMKVtraHtp2AboTyyj59yozEyovOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTS1Mzqyoz9goJIhVUqipzEyovOmMJyyovjtp2IcVTEuplOJMKWzLJulMJ4tMJyhM2ImqTIfoUDtq29lMTIhYPOmLJq0MFOynJ5yVRqypzywnUEmp3OlMJAbMKWcov4=