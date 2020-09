Kinderhände und ein Regenbogen sind an einer Kita zu sehen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Darmstadt - Bei einer Erzieherin in einem Darmstädter Kindergarten ist eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Vermutlich werden deshalb rund 80 Kinder in Quarantäne geschickt, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Wie viele Kolleginnen und Kollegen der Frau von der Maßnahme betroffen sein werden, werde derzeit noch geklärt. Der Kindergarten befindet sich im Stadtteil Eberstadt.