Coronavirus: Hessen erlässt Katalog örtlicher Beschränkungen

Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) und Innenminister Peter Beuth (CDU). (Fotos: dpa)

WIESBADEN - Die hessische Landesregierung hat für den Fall, dass lokal – also in Landkreisen, kreisfreien Städten, Städten oder Gemeinden - vermehrt Neuinfektionen mit Corona auftreten, einen Katalog möglicher örtlicher Beschränkungen erlassen. „Bei einem lokalisierten und klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, zum Beispiel in einer Einrichtung, kann das Beschränkungskonzept auch nur die betroffene Einrichtung umfassen“, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne).

Bei einem verteilten regionalen Ausbruchsgeschehen und unklaren Infektionsketten müssten regionale oder überregionale allgemeine Beschränkungen eingeführt werden. Mit dem Präventions- und Eskalationskonzept könne schnell und flexibel auf das jeweilige Infektionsgeschehen reagiert werden. Als kritische Grenze gelten 50 neue Infektionen

pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen in einer Region. In diesem Fall sieht das Konzept konsequente Mobilitätsbeschränkungen vor. „Sollte es zu einem örtlichen oder regionalen Ausbruchsgeschehen kommen, stehen die Helfer des Katastrophenschutzes und die Polizei bereit, die örtlichen Kräfte zu unterstützen“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU).